Báo Sài Gòn Giải Phóng tri ân, tặng quà người có công và gia đình chính sách

Ngày 20-7, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp UBND phường Minh Phụng (TPHCM) và các đơn vị tài trợ tổ chức thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách và trao học bổng cho học sinh là con em người có công tại địa phương nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Dịp này, Báo SGGP đã trao tặng người có công, gia đình chính sách 20 máy đo huyết áp và 5 suất học bổng (1.000.000đ/suất) cho sinh viên là con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Quà tặng và học bổng do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Nhân Hòa (Toshiko) và Quỹ Tâm Tài Việt tài trợ.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Dịch vụ Truyền thông – Sự kiện Báo SGGP và ông Đặng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng trao máy đo huyết áp cho người có công và gia đình chính sách tại Phường Minh Phụng. Ảnh: VIỆT NGA

Phát biểu tại chương trình, ông Châu Kiến Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Phụng ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cao cả của thế hệ cha ông vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, ông Châu Kiến Quang ghi nhận và tri ân sự đồng hành quý báu của Báo SGGP cùng các đơn vị tài trợ trong công tác chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách tại địa phương.

Ông Hà Thế Nhân, Giám đốc Công ty Toshiko (bìa trái) và bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó Chủ tịch HĐND Phường Minh Phụng (đứng giữa) trao máy đo huyết áp cho người có công và gia đình chính sách tại phường Minh Phụng. Ảnh: VIỆT NGA

Thay mặt đơn vị tổ chức, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Dịch vụ Truyền thông – Sự kiện Báo SGGP, chia sẻ hoạt động này thể hiện tấm lòng của Báo SGGP và các đối tác trong việc tri ân sâu sắc những gia đình đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Chương trình không chỉ trao tặng những phần quà thiết thực mà còn góp phần lan tỏa truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, được gìn giữ và phát huy qua các thế hệ.

Ông Châu Kiến Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Phụng và bà Lê Thị Hồng Nhung , Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ Truyền thông - Sự kiện báo SGGP trao học bổng do Quỹ Tâm Tài Việt tài trợ cho 5 sinh viên con em gia đình chính sách của phường Minh Phụng. Ảnh: VIỆT NGA

Tham dự chương trình trao quà, ông Hà Thế Nhân, Giám đốc Công ty Toshiko, bày tỏ hoạt động tri ân người có công với cách mạng và gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do Báo SGGP tổ chức mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn. Ông tin tưởng khi đồng hành cùng Báo SGGP trong các hoạt động vì cộng đồng; đồng thời kỳ vọng những phần quà sẽ góp phần hỗ trợ người cao tuổi chủ động theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Ông Hà Thế Nhân, Giám đốc Công ty Toshiko trao tặng máy đo huyết áp cho người có công, thân nhân gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn tại phường Minh Phụng. Ảnh: VIỆT NGA

Chia sẻ tại chương trình, em Nguyễn Hồng Ngọc Quyên, sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Luật TPHCM, bộc bạch niềm hạnh phúc, biết ơn khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ. Học bổng là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện.

Bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo SGGP trao học bổng do Quỹ Tâm Tài Việt tài trợ cho sinh viên con em gia đình chính sách của phường Minh Phụng. Ảnh: VIỆT NGA

Đại diện Phường Minh Phụng tặng hoa và trao thư cảm ơn đơn vị tài trợ. Ảnh: VIỆT NGA

Trước đó, Ban tổ chức chương trình thăm, tặng 20 máy đo huyết áp và trao 5 học bổng cho học sinh, sinh viên là con em của gia đình chính sách tại phường Vân Đồn.

Báo SGGP tri ân, chăm lo người có công, gia đình chính sách và con em các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vân Đồn, TPHCM. Ảnh: TRỌNG ĐẠT

Chương trình thăm, tặng quà tri ân gia đình và thân nhân gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026) do Báo SGGP tổ chức thực hiện tại các xã, phường tại TPHCM và tỉnh Quảng Trị với tổng trị giá 350 triệu đồng.

VIỆT NGA