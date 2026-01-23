Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho anh Hồ Thanh Sĩ

Nhịp cầu nhân ái

Ngày 23-1, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Đảng ủy xã Ia Hiao và Công an xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức trao 9,3 triệu đồng hỗ trợ đợt 2 cho anh Hồ Thanh Sĩ (sinh năm 1998, thôn Tân Phú, xã Ia Hiao).

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho anh Hồ Thanh Sĩ

Trong đó, 7 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP ủng hộ; phần còn lại do ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao, bán đấu giá cây cảnh của gia đình trên mạng xã hội Facebook, để giúp anh Sĩ chữa bệnh.

Suốt 4 năm nay, anh Hồ Thanh Sĩ mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ 3 lần mỗi tuần. Gia đình không có kinh phí ổn định, việc điều trị đứng trước nguy cơ bị gián đoạn. Bệnh tật khiến cơ thể anh ngày càng suy kiệt, nhiều thời điểm không thể tự sinh hoạt, mọi việc đều cần người thân hỗ trợ.

Công an xã Ia Hiao phát hiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của anh Sĩ và đã kết nối với Báo SGGP, mong muốn bạn đọc chung tay giúp đỡ. Qua 2 đợt vận động, bạn đọc Báo SGGP đã hỗ trợ anh Sĩ tổng cộng 17 triệu đồng.

