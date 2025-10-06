Báo SGGP tiếp nhận 30 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão, lũ

Sáng 6-10, ông Nguyễn Thanh Hiền, Giám đốc điều hành và ông Vũ Nguyễn Duy Quang, Thành viên sáng lập Nha khoa chuyên sâu Trồng răng an toàn - thegioiimplant.com (Công ty Cổ phần thegioiimplant.com) đã đến Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 30 triệu đồng, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi) vừa qua.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp nhận 30 triệu đồng chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi) từ ông Nguyễn Thanh Hiền, Giám đốc điều hành Thegioiimplant.com Ảnh: VIỆT NGA

Ông Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ, những ngày qua, bão số 10 hoành hành, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống bà con miền Trung. Được biết, Báo Sài Gòn Giải Phóng có tiếp nhận ủng hộ và tổ chức đi cứu trợ bà con vùng lũ miền Trung, Thegioiimplant.com trích một phần nhỏ kinh phí ủng hộ, mong Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ, chuyển tận tay đến bà con có hoàn cảnh khó khăn vùng lũ, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp phần nào cải thiện cuộc sống sau bão.

Ngoài hoạt động công tác xã hội, đơn vị cũng có nguồn quỹ nuôi dưỡng, tiếp sức các em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường, cho đến khi các em đủ 18 tuổi. Từ ngày thành lập đến nay, đơn vị đã nhận nuôi dưỡng được 20 bé, hiện đã có một bé vừa đậu đại học, đơn vị quyết định sẽ tiếp sức để em học đến khi tốt nghiệp ra trường.

Tại buổi tiếp nhận món quà ấm áp này, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương cảm ơn tấm lòng sẻ chia của Nha khoa chuyên sâu trồng răng an toàn - thegioiimplant.com đã tin tưởng Báo Sài Gòn Giải phóng, ủng hộ Báo trong việc tiếp sức, hỗ trợ bà con vùng lũ miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 (Bualoi) vừa qua.

Bà Bùi Thị Hồng Sương cho biết, Chương trình Thắp sáng Niềm tin - Vượt khó đến trường của Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân, đồng hành hỗ trợ tặng học bổng, trang bị thư viện, xây dựng bổ sung phòng học… phục vụ nhu cầu học tập của các em. Sắp tới, chương trình sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng, tổ chức vận động tặng áo ấm cho học sinh khó khăn vùng sâu, vùng xa với tên gọi "Áo ấm đến trường".

Tại buổi tiếp nhận ủng hộ, Phó Tổng Biên tập Bùi Thị Hồng Sương khẳng định sẽ trao tận tay những món quà ấm áp của thegioiimplant.com cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bão số 10 vừa qua.

