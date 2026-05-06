Bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh

Bà Phan Hồng Yến, Chủ tịch UBND xã Vũ Quang trao 16 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Hiển

Ngày 6-5, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp với UBND xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) thăm hỏi, động viên và trao 16 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Hiển (sinh năm 1961, trú thôn 3 Quang Thọ), là nhân vật trong bài viết Chồng nguy kịch, vợ con cùng nhập viện đăng trên Báo SGGP ngày 6-4-2026.

Ông Phạm Văn Hiển là trụ cột lao động trong gia đình, đầu năm 2026, ông bị ngã tại nhà dẫn tới đa chấn thương nặng. Sau quá trình cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh và Hà Nội, tình hình sức khỏe đã tạm ổn định, vừa được gia đình chuyển về nhà tiếp tục điều trị lâu dài.

Vợ của ông cũng bị bệnh tim, hen suyễn mạn tính, xương khớp, sức khỏe yếu, không làm được việc nặng và hàng tháng có hơn 10 ngày đi bệnh viện điều trị. Người con trai cũng bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, cùng nhiều bệnh nặng như xơ gan cổ trướng, tràn dịch đa màng, thường xuyên phải nhập viện điều trị.

* Cùng ngày, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp với Đảng ủy xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ đợt 2 với số tiền 6 triệu đồng (trước đó Báo SGGP đã trao hỗ trợ 7 triệu đồng) của bạn đọc hỗ trợ hai em Lê Thùy Dương (sinh năm 2013) và Lê Thị Trà Giang (sinh năm 2018).

Ông Từ Tuấn Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Thiên Cầm trao 6 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ em Lê Thùy Dương và Lê Thị Trà Giang

Em Lê Thùy Dương và Lê Thị Trà Giang là con của anh Lê Minh Trung (sinh năm 1976, ở thôn Tân Trường, xã Thiên Cầm, vừa qua đời vì bệnh ung thư gan), nhân vật trong bài viết “Cha bị ung thư, 2 con có nguy cơ nghỉ học”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 26-1-2026. Sau khi cha qua đời, hai em sống cùng bà nội trên 80 tuổi, sức khỏe yếu.

Tiếp nhận số tiền trên, đại diện gia đình, địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm, hỗ trợ để hai gia đình có thêm nguồn kinh phí tiếp tục điều trị bệnh tật, trang trải cuộc sống.

DƯƠNG QUANG