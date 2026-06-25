Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo SGGP giúp đỡ gia đình anh Vi Hồng Quang

Sáng 25-6, Báo SGGP phối hợp với Đảng ủy xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên và trao số tiền 11 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình anh Vi Hồng Quang (xã Ia Hiao).

Anh Vi Hồng Quang (sinh năm 1986) mắc ung thư gan di căn xương đa ổ. Vợ chồng anh có 2 con gái, trong đó con lớn đang học lớp 6, mắc bệnh động kinh và trật khớp háng bẩm sinh, phải điều trị lâu dài. Để chữa bệnh cho anh Quang, gia đình đã bán tài sản, vay mượn nhiều nơi. Tuy nhiên, do chi phí quá lớn, việc điều trị buộc phải dừng lại.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao trao số tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình anh Quang. Ảnh: NT

Dù được gia đình và chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo nhưng do sức khỏe suy kiệt nên anh đã không qua khỏi.

Tại buổi trao hỗ trợ, ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao thay mặt chính quyền địa phương và bạn đọc Báo SGGP gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, đồng thời động viên thân nhân sớm vượt qua mất mát, tiếp tục chăm lo, điều trị cho người con đang mắc bệnh.

Ngoài số tiền 11 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ, Hội Chữ thập đỏ xã đã phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm vận động thêm 15,9 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh Quang.

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HỮU PHÚC