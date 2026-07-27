Báo SGGP tri ân gia đình chính sách, người có công

Chiều 27-7, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp UBND xã Hưng Long tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ban tổ chức trao quà tri ân các gia đình chính sách tại xã Hưng Long. Ảnh: VIỆT NGA

Ban tổ chức trao 20 máy đo huyết áp cho thương binh, bệnh binh và 5 suất học bổng cho học sinh là con em gia đình chính sách. Các phần quà do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Nhân Hòa (TOSHIKO) và Quỹ Tâm Tài Việt tài trợ.

Đại diện Báo SGGP và chính quyền địa phương tặng máy đo huyết áp đến các gia đình chính sách, có công với cách mạng của xã. Ảnh: VIỆT NGA

Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long, cảm ơn Báo SGGP và các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ địa phương chăm lo người có công; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự phối hợp trong các hoạt động an sinh xã hội.

Đại diện Báo SGGP và chính quyền địa phương tặng học bổng do Quỹ Tâm Tài Việt tài trợ cho học sinh con em gia đình chính sách vượt khó học tốt của xã. Ảnh: VIỆT NGA

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo SGGP, khẳng định chăm lo người có công và các hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm của Báo SGGP đối với thành phố và cộng đồng, góp phần lan tỏa truyền thống nghĩa tình của TPHCM.

Đại diện nhà tài trợ và chính quyền địa phương tặng máy đo huyết áp đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ảnh: VIỆT NGA

Dịp này, đoàn công tác đến thăm bà Lê Thị Hai, vợ liệt sĩ Phan Văn Y, hy sinh tại chiến trường Tây Nam năm 1979. Ông Hà Thế Nhân, Giám đốc Công ty TOSHIKO, trao tặng gia đình một ghế massage để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi gia đình Liệt sĩ Phan Văn Y (Ấp 30, xã Hưng Long). Ảnh: VIỆT NGA

Trước đó, vào ngày 23-7, đoàn cũng đã trao 20 máy đo huyết áp và 5 suất học bổng tặng các gia đình chính sách và học sinh tại phường Bình Tân.

Ban tổ chức chương trình tặng quà tri ân, chăm lo các gia đình chính sách tại phường Bình Tân. Ảnh: VIỆT NGA



Từ đầu tháng 7, với sự đồng hành của Công ty TOSHIKO, Công ty VietMark, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cùng Quỹ Tâm Tài Việt, chương trình tri ân do Báo SGGP tổ chức đã trao 350 máy đo huyết áp, 400 áo ấm và 80 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đến các gia đình chính sách và học sinh là con em gia đình chính sách tại TPHCM, Quảng Trị. Tổng trị giá quà tặng hơn 350 triệu đồng.

VIỆT NGA