Bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Đai

Ngày 20-1, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung đã đến thăm hỏi, động viên và trao 6 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Đai – nhân vật trong bài viết “ Gia đình nghèo oằn mình chống chọi với bệnh tật ” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 5-1-2026.

Nhà báo Nguyễn Hùng, Trưởng đại diện Báo SGGP tại miền Trung trao 6 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Đai

Gia đình ông Đai (sinh năm 1970, trú tổ 4, khối phố Viêm Trung, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cách đây 12 năm, ông Đai bất ngờ bị tai biến mạch máu não, để lại di chứng nặng nề. Sau thời gian điều trị, ông có thể đi lại được nhưng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, không còn khả năng lao động. Con gái lớn của ông là chị Nguyễn Thị Lai (sinh năm 1991) bị tật bẩm sinh nặng.

Đã ngoài 30 tuổi nhưng chị Lai không thể tự đi lại, cả cuộc đời gắn chặt với chiếc giường nhỏ trong căn nhà chật hẹp. Cơ thể chị gầy gò, teo tóp vì bệnh tật kéo dài, mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của mẹ là bà Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1970).

Hơn 10 năm qua, bà Mai vừa là trụ cột kinh tế, vừa là người chăm sóc chồng và con gái tật nguyền.

Tiếp nhận số tiền hỗ trợ từ bạn đọc Báo SGGP, bà Nguyễn Thị Mai xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và Báo SGGP đã đồng hành, chia sẻ khó khăn, giúp gia đình có thêm điều kiện mua thuốc điều trị và trang trải cuộc sống.

Tin liên quan Gia đình nghèo oằn mình chống chọi với bệnh tật

PHẠM NGA