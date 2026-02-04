Chăm lo tết cho người già neo đơn và trẻ khuyết tật

Ngày 4-2, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đến thăm, trao hơn 200 phần quà chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho người già neo đơn và trẻ khuyết tật trên địa bàn TPHCM.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Chăm lo Tết cho người nghèo Xuân Bính Ngọ 2026 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, với kinh phí do bạn đọc Báo đóng góp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng.

Tại Tịnh xá Ngọc Quang và chùa Lâm Quang (phường Phú Định), đoàn đã trao 75 phần quà đến người già neo đơn, đồng thời hỗ trợ kinh phí chăm lo tết tại các cơ sở này.

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng trao quà tặng các cụ neo đơn tại Tịnh xá Ngọc Quang. Ảnh: VIỆT NGA

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến Trường Giáo dục Chuyên biệt Tương Lai – Chợ Lớn, trao 148 phần quà cho trẻ khuyết tật đang học tập tại đây.

Đại diện báo Sài Gòn Giải Phóng trao bảng tượng trưng quà tặng cho đại diện Trường Giáo dục Chuyên biệt Tương Lai – Chợ Lớn. Ảnh: VIỆT NGA

Đại diện các đơn vị tiếp nhận bày tỏ sự cảm ơn đến bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng đã quan tâm, sẻ chia; đồng thời đánh giá cao vai trò của Báo trong việc kết nối, tiếp sức các cơ sở bảo trợ xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những hoàn cảnh kém may mắn.

Thời gian tới, Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thăm, trao quà chăm lo tết cho người có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở bảo trợ xã hội và một số phường trên địa bàn TPHCM, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Tin liên quan Báo SGGP trao 700 triệu đồng chăm lo tết cho bệnh nhân nghèo

VIỆT NGA