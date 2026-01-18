Trao 35 triệu đồng cho bé gái 10 tuổi chờ phẫu thuật tim

Ngày 18-1, đại diện Báo SGGP và CLB thiện nguyện “Vì nụ cười trẻ thơ 72” đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 35 triệu đồng hỗ trợ bé Phan Thị Thanh Trà, nhân vật trong bài viết “ Cô bé 10 tuổi ước mong được phẫu thuật tim ” đăng trên Báo SGGP ngày 16-12-2025.

Bé Phan Thị Thanh Trà là học sinh lớp 5A2 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Tam Thắng, TPHCM). Số tiền 35 triệu đồng, trong đó, 25 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP đóng góp, 10 triệu đồng do gia đình chị Việt Hà (trú tại đường Trương Công Định, phường Vũng Tàu, TPHCM) gửi tặng thông qua CLB Thiện nguyện “Vì nụ cười trẻ thơ 72”.

CLB Thiện nguyện "Vì nụ cười trẻ thơ 72" trao hỗ trợ cho em Phan Thị Thanh Trà

Bé Trà mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim, suy tim mất bù… và chỉ có cơ hội sống nếu được ghép tim. Hoàn cảnh gia đình của bé đặc biệt khó khăn: cha mất cách đây hai năm do ung thư phổi, mẹ là chị Nguyễn Thị Đào làm tạp vụ tại bệnh viện, một mình nuôi hai con ăn học. Bản thân chị Đào vừa trải qua ca phẫu thuật cắt tử cung do u xơ.

Chị Nguyễn Thị Đào cho biết, số tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm sẽ được dùng để trang trải chi phí khám, điều trị, đồng thời dành dụm cho ca phẫu thuật tim cho Trà. Gia đình chị gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc Báo SGGP và nhà hảo tâm vì sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Tin liên quan Cô bé 10 tuổi ước mong được phẫu thuật tim

KHÁNH CHI