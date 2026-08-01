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Bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng giúp đỡ vợ chồng nghèo gặp biến cố liên tiếp

SGGPO

Ngày 1-8, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp chính quyền xã Châu Đức (TPHCM) tổ chức thăm hỏi, trao số tiền 13 triệu đồng do bạn đọc đóng góp, hỗ trợ gia đình ông Sỳ Voòng Sáng và bà Lê Thị Nga (ngụ ấp Chòi Đồng, xã Châu Đức).

Ông Sỳ Voòng Sáng và bà Lê Thị Nga là nhân vật trong bài viết Biến cố liên tiếp ập xuống vợ chồng nghèo đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 9-7-2026.

Ông Sáng bị đột quỵ dẫn đến liệt nửa người, mất khả năng lao động. Trong lúc gồng gánh chăm sóc chồng và làm thuê kiếm sống, bà Nga không may bị ngã gãy chân nên mất sức lao động, cuộc sống rơi vào cảnh kiệt quệ.

Đón nhận sự hỗ trợ từ bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng, vợ chồng ông Sáng xúc động gửi lời cảm ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia, tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Số tiền bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ đợt 1 sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải chi phí điều trị và sinh hoạt.

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Bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng Sỳ Voòng Sáng Lê Thị Nga xã Châu Đức TPHCM

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