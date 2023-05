Gia tăng bệnh lý lây truyền qua đường tình dục

Ít biểu hiện, nhiều nguyên nhân

Đến thăm khám trong tình trạng bị tiểu buốt, vùng kín xuất hiện nhiều vết loét, kèm theo ngứa, anh L.H.N. (29 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) cho biết, khi phát hiện bệnh, anh tự mua thuốc về uống. Cầm cự được 2 tuần, thấy tình hình ngày càng trầm trọng, vết loét lan rộng ra nên anh đành đi khám. Kết quả, anh N. nhiễm bệnh giang mai giai đoạn khởi phát, do từng quan hệ tình dục đồng giới nhưng không sử dụng biện pháp an toàn.

Theo bác sĩ CKII Đoàn Văn Lợi Em, Trưởng khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da liễu TPHCM, bệnh nhân mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục thường do tiếp xúc với dịch tiết của bạn tình có chứa tác nhân gây bệnh. Dịch tiết này có thể là dịch tiết âm đạo, tinh dịch, dịch hầu họng, dịch tiết hậu môn và máu. Trong phần lớn trường hợp, một người mắc bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với bạn tình sẽ khiến đối phương mắc bệnh theo.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục do nhiều nguyên nhân khác nhau và có xu hướng ngày càng gia tăng. Ở Việt Nam, theo báo cáo từ đơn vị da liễu của các tỉnh, thành phố, mỗi năm có khoảng 300.000 người bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Con số này thấp hơn nhiều so với thực tế do đây là những bệnh “tế nhị, khó nói” nên người mắc bệnh e ngại đi thăm khám.

Thống kê tại Bệnh viện Da liễu Trung ương cho thấy, chỉ riêng năm 2022 đã khám, điều trị cho hơn 3.400 bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó hơn 30% là những bệnh nhân ở lứa tuổi 16-24. Còn tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, trong những tháng gần đây, bệnh viện ghi nhận số bệnh nhân đến khám vì bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng, khoảng 250-350 lượt/ngày. Trong đó, bệnh nhân nam chiếm khá cao, trung bình khoảng 161 ca/ngày và nữ giới khoảng 143 ca/ngày.

Ảnh hưởng lớn đến sức khỏe

Theo bác sĩ Trịnh Minh Trang, Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Bệnh viện Da liễu Trung ương, những người trẻ tuổi thường mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục do đây là nhóm tuổi có nhu cầu hoạt động tình dục mạnh nhưng lại thiếu kiến thức về phòng bệnh. Những bệnh lây truyền qua đường tình dục gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, nếu không được điều trị kịp thời và dứt điểm thì có thể gây các bệnh mạn tính về thần kinh, tim mạch, vô sinh và tăng nguy cơ nhiễm HIV. Bên cạnh đó, việc sử dụng những “đồ chơi” tình dục không phù hợp rất dễ gây tổn thương tạo vết xước ở da hoặc niêm mạc, làm tăng nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Đồng quan điểm, bác sĩ Đoàn Văn Lợi Em cho rằng, chúng ta có thể phòng ngừa bệnh bằng việc không quan hệ tình dục với nhiều người. Nếu có quan hệ tình dục với người mới thì nên tìm hiểu và thảo luận cởi mở về lịch sử tình dục với bạn tình mới trước khi quan hệ. Sử dụng bao cao su cho mỗi lần quan hệ tình dục qua đường âm đạo, miệng hoặc hậu môn sẽ làm giảm khả năng nhiễm trùng. “Khi phát hiện bản thân có dấu hiệu của bệnh, bệnh nhân nên chủ động đến khám ở các cơ sở y tế có uy tín, tránh tâm lý tự ti, giấu bệnh sẽ khiến bệnh trầm trọng thêm và dễ lây lan bệnh cho người khác”, bác sĩ Lợi Em thông tin; đồng thời khuyến cáo, nếu được chẩn đoán mắc bệnh, bệnh nhân nên thông báo cho người đã từng có quan hệ tình dục với mình trong thời gian gần đây để họ chủ động thăm khám. Việc này không chỉ giúp cho bạn tình giảm nguy cơ biến chứng do điều trị chậm trễ, mà còn ngăn ngừa họ lây lan bệnh ra cộng đồng.