Gia tăng giải pháp logistics xanh cho doanh nghiệp

Ngày 5-8, Cảng Quốc tế Long An cho biết, đã và đang triển khai nhiều giải pháp logistics xanh để gia tăng năng lực phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đoàn lãnh đạo Bộ Công thương tìm hiểu hoạt động của Cảng Long An

Ông Võ Quốc Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Long An cho biết, hoạt động khai thác cảng biển trên thế giới đang được “xanh hóa” theo mô hình cân bằng giữa sự biến động môi trường và nhu cầu phát triển kinh tế. Theo đó, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã đặt mục tiêu "xanh hoá" các ngành kinh tế, trong đó "phát triển logistics xanh" gồm các trung tâm logistics xanh, cảng xanh,… được xem là tiêu chí quan trọng.

Hạ tầng Cảng Long An đang được xanh hoá nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của ngành logistics

Từ thực tế đó, Cảng Quốc tế Long An đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, thích ứng “chuyển đổi số”, “chuyển đổi xanh” thông qua sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm tài nguyên, tối ưu quy trình, giảm thiểu rác thải, khí thải, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất. Các công trình trên Cảng lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng, áp dụng công nghệ tiên tiến (CATOS, MOST); Đội xe đầu kéo đáp ứng tiêu chuẩn Euro 5 về giảm khí thải; Thiết bị cẩu sử dụng điện 100%; Nghiên cứu đưa vào sử dụng các trang thiết bị khai thác bằng điện hoặc pin tái tạo, hướng đến sử dụng điện bờ vào năm 2030.

Cũng theo ông Huy, Cảng Quốc tế Long An tiếp tục mở rộng vòng kết nối, hướng đến hoàn thiện chuỗi cung ứng Logistics khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng và Việt Nam nói chung. Từ đó làm cơ sở để xây dựng mạng lưới kinh doanh trên nền tảng với các doanh nghiệp.

Đoàn doanh nghiệp Đài Loan làm việc và tìm hiểu hoạt động giao vận của Cảng Long An

Được biết, Cảng Long An đóng vai trò quan trọng trong chuỗi kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng. Bởi đây không chỉ là điểm giao nhận hàng hóa quốc tế mà còn là trung tâm cho các hoạt động vận chuyển và phân phối. Sự ra đời của Cảng Quốc tế Long An với vị trí cửa ngõ tại ĐBSCL, đã trở thành mắt xích quan trọng để hoàn thiện chuỗi logistics khu vực. Từ đây, hàng hóa ĐBSCL tập kết và đi đến các nơi trên thế giới.

Việc phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải hiện đại và đồng bộ góp phần bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, kết nối hiệu quả các phương thức vận tải và phát huy tối đa lợi thế phương thức chủ đạo vận tải hàng hóa khối lượng lớn, đóng vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa quốc tế, giảm chi phí logistics, tối ưu nguồn tài nguyên của quốc gia, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời hướng đến phát triển phương thức vận tải xanh, tiết kiệm và an toàn hơn.

ÁI VÂN