Những dấu ấn hành trình Xanh của Vinamilk

Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk

Đa dạng và đồng bộ giải pháp xanh

Vinamilk, công ty sữa hàng đầu Việt Nam, đã và đang thực hiện nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Năm 2023, hành trình "xanh" của Vinamilk đã được nhấn mạnh thông qua việc Vinamilk công bố lộ trình đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050". Lộ trình này bao gồm việc cắt giảm 15% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2027, 55% vào năm 2035 và tiến tới Net Zero vào năm 2050.

Trang trại xanh của Vinamilk

Kế tiếp đó, Vinamilk là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam có nhà máy và trang trại đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014. Cụ thể, Nhà máy sữa Nghệ An và Trang trại bò sữa Nghệ An đã trung hòa tổng cộng 17.560 tấn CO₂, tương đương với lượng hấp thụ của khoảng 1,7 triệu cây xanh. Vinamilk đã triển khai sử dụng năng lượng tái tạo tại các nhà máy, bao gồm năng lượng mặt trời và năng lượng sinh khối (biomass).

Tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh như từ CNG, Biomass, năng lượng mặt trời thay thế cho các nhiên liệu như xăng, dầu DO/FO… trong hoạt động sản xuất tại Vinamilk hiện đạt gần 87%, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm phát thải CO₂. Các nhà máy của Vinamilk được trang bị hệ thống xử lý chất thải tiên tiến, đảm bảo 100% nước thải được xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường. Điều này giúp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước xung quanh khu vực nhà máy.

Bên cạnh đó, Vinamilk đã xây dựng hệ thống trang trại sinh thái Green Farm tại Tây Ninh, Quảng Nam và Thanh Hóa, với tổng diện tích gần 950 ha và đàn bò sữa hơn 20.000 con. Mô hình này chú trọng đến nông nghiệp tái tạo, phúc lợi động vật và ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhằm tạo ra nguồn sữa tươi chất lượng cao và thân thiện với môi trường.

Thực tế cho thấy, Vinamilk cung cấp các sản phẩm sữa hữu cơ đạt chuẩn châu Âu, được sản xuất từ nguồn sữa tươi nguyên chất, không sử dụng hóa chất hay thuốc kháng sinh, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Hiện sản phẩm của Vinamilk đã mở rộng xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, bao gồm các khu vực như Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi, châu Úc và Nam Mỹ.

Xanh hoá thương hiệu - phải khởi nguồn từ nhận thức của nhân viên

“Nỗ lực của Vinamilk là đầu tư vào phát triển bền vững từ rất sớm. Vì thế, doanh nghiệp tự hào là thương hiệu đi đầu và dẫn dắt thị trường trong lĩnh vực Net Zero tại Việt Nam. Vinamilk đang từng bước tiến gần đến tương lai xanh, tiên phong hiện thực hóa mục tiêu chăm lo chất lượng cuộc sống cho mọi gia đình Việt Nam” bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Nhân sự - Hành chính và Đối ngoại Vinamilk khẳng định.

Không dừng lại giải pháp xanh hóa nhà máy, chương trình trồng cây xanh cũng được xem là chiến lược của Vinamilk nhằm tăng “bể hấp thụ Carbon”. Đơn cử, năm 2018, trong khuôn khổ chương trình "Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam", Vinamilk phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ trồng gần 100.000 cây xanh tại các khu vực như Mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, bờ biển xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) và xã Tân Hưng (huyện Cái Nước). Hoạt động này nhằm tạo môi trường cảnh quan, góp phần chống xói lở bờ biển và khắc phục hậu quả thiên tai vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Vinamilk triển khai trồng 25 hecta rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Tiếp nối những nỗ lực đó, vào tháng 8-2023, Vinamilk khởi động chương trình khoanh nuôi tái sinh 25 hecta rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Chương trình này nằm trong dự án "Cánh rừng Net Zero Vinamilk", hướng đến mục tiêu hấp thụ khí carbon và tiến tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của rừng ngập mặn trong việc chống biến đổi khí hậu. Những hoạt động trồng cây và bảo vệ rừng của Vinamilk tại Cà Mau thể hiện cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương.

Vinamilk xác định rằng sự tham gia tích cực của hàng ngàn nhân viên của công ty là yếu tố then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Công ty đã triển khai nhiều chương trình đào tạo, truyền thông nội bộ và khuyến khích nhân viên đóng góp sáng kiến xanh, nhằm thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững. Có thể nói, những nỗ lực này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vinamilk trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, góp phần xây dựng một tương lai xanh cho Việt Nam.

MINH XUÂN