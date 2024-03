Giá trị của nền kinh tế đêm - Những thành phố không ngủ

Sân khấu kịch Broadway tại thành phố New York, Mỹ

LTS: Trong những năm qua, giá trị của nền kinh tế dưới ánh đèn đêm không ngừng tăng trưởng. Nhiều nước trên thế giới đã đẩy mạnh phát triển hình thức kinh tế ban đêm. Đặc biệt, những quốc gia có thế mạnh về du lịch cũng chủ động mở cửa ngành dịch vụ đặc thù này để tối đa hóa nguồn thu.

Hơn cả những con số

Tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, kinh tế ban đêm thậm chí còn là chỉ số phản ánh quan trọng sức sống của cả một nền kinh tế. Lợi thế của mô hình kinh tế ban đêm là thu hút khách du lịch và tạo điểm nhấn, màu sắc cho từng địa phương, vùng miền.

Khi mặt trời lặn, ngành nào thu nhiều tiền nhất ở New York (Mỹ)? Câu trả lời là ngành kinh doanh ẩm thực. Theo nghiên cứu mới công bố của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), nền kinh tế ban đêm đóng góp 35,1 tỷ USD/năm và tạo ra hơn 300.000 việc làm cho thành phố New York. Trong đó, các nhà hàng đóng vai trò quan trọng khi mang về 12 tỷ USD giá trị kinh tế và tạo ra 141.000 việc làm mỗi năm (chỉ tính ban đêm).

Sau ngành kinh doanh ẩm thực, thì nghệ thuật là lĩnh vực tạo ra nhiều lợi tức nhất tại New York vào ban đêm. Các quán bar tại New York có thể thu về vài tỷ USD khi mặt trời lặn, nhưng các cơ sở nghệ thuật, từ bảo tàng, phòng tranh cho đến sân khấu kịch đã tạo ra hơn 18.000 việc làm và thu về số tiền lớn hơn. Đây cũng là lợi thế củng cố mạnh mẽ danh hiệu “Thành phố không ngủ” của New York.

Những năm gần đây, Seattle đã trở thành một trong những đô thị có nền kinh tế ban đêm phát triển sau New York. Kể từ tháng 12-2016, thành phố này đã liên tục tuyển dụng người phù hợp cho vị trí “thị trưởng ban đêm”, với trách nhiệm hỗ trợ các cơ sở giải trí về đêm. Để cạnh tranh, thành phố San Francisco thành lập Ủy ban Giải trí đầu tiên ở Mỹ. Ủy ban Giải trí bao gồm 7 thành viên và chịu trách nhiệm làm việc với các địa điểm tổ chức lễ hội và sự kiện, cũng như cộng đồng địa phương để điều chỉnh, quảng bá và tăng cường hoạt động giải trí, thúc đẩy cuộc sống về đêm trên toàn thành phố.

Đặc trưng và thế mạnh

Việc kiếm hàng tỷ USD từ nền kinh tế ban đêm không phải là đặc quyền của các thành phố ở Mỹ. Châu Âu từ lâu đã nổi tiếng nhờ sự phát triển của kinh tế ban đêm. Có thể kể đến những thành phố được du khách tìm tới nhiều nhất như Paris (Pháp), London và Manchester (Anh), Amsterdam (Hà Lan), Berlin (Đức), Barcelona (Tây Ban Nha), Roma và Venice (Italy), Geneva và Zurich (Thuỵ Sĩ) và cả Montreal (Canada).

Châu Âu không có chính sách chung về phát triển kinh tế ban đêm. Chính phủ các nước thành viên trong Liên minh châu Âu thường phân quyền lĩnh vực này cho chính quyền các thành phố. Tùy theo tiềm năng và chiến lược phát triển, mỗi thành phố đã triển khai thực hiện các chương trình, dự án nhằm khuyến khích kinh tế ban đêm gắn với đặc trưng và thế mạnh về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực...

Tại Anh, báo cáo gần đây của tổ chức tư vấn London First và EY đã đưa ra ước tính, khu vực kinh tế ban đêm của London có thể đóng góp gần 30 tỷ bảng Anh (38,2 tỷ USD) mỗi năm vào đầu năm 2030, cao hơn 15% so với hiện nay. Thành phố Manchester ghi nhận đã đón khoảng 150.000 lượt khách đến thăm thành phố này vào mỗi cuối tuần để tham gia các hoạt động về đêm. Anh đã thành lập Hiệp hội ngành ban đêm để kết nối, theo dõi sự phát triển, và đề xuất các chính sách thúc đẩy kinh tế ban đêm. Đối với Amsterdam, các không gian đa chức năng bên ngoài trung tâm thành phố được chỉ định giấy phép 24 giờ. Một trong những cơ sở như vậy là A'DAM Toren - tòa tháp 22 tầng hoàn chỉnh với các văn phòng, quán cà phê, nhà hàng và câu lạc bộ dưới lòng đất ở khu Overhoeks phức hợp.

Thành phố Montreal cũng đã công bố chương trình tài trợ cho các địa điểm biểu diễn thay thế có ít hơn 400 chỗ ngồi, cho phép họ nhận được tới 100.000USD cho các sáng kiến cách âm. Một phần mục tiêu của sáng kiến là đơn giản hóa quy trình cho các doanh nghiệp muốn mở cửa 24 giờ.

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới, kinh tế ban đêm là các hoạt động kinh tế diễn ra trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ, bao gồm ẩm thực, nghệ thuật, âm nhạc, các chương trình giải trí, lễ hội, sự kiện cho đến các điểm du lịch mở cửa thâu đêm. Hơn 60 thành phố trên thế giới đã bổ nhiệm vị trí “thị trưởng ban đêm” hoặc thành lập các bộ phận chịu trách nhiệm quản lý hệ sinh thái ban đêm của thành phố và đề xuất các giải pháp sáng tạo để nâng cao nửa thời gian còn lại trong ngày.

THANH HẰNG tổng hợp