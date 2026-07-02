Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 16 giờ ngày 2-7

Chiều 2-7, liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo định kỳ. Từ 16 giờ cùng ngày, giá tất cả mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đồng loạt giảm so với mức giá điều hành ngày 1-7.