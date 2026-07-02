Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa 23 thi thể ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela

Trong môi trường khắc nghiệt, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với phía bạn, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.