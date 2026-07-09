Phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 9-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM phát hiện thêm 5 bộ hài cốt trong quá trình mở rộng khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).