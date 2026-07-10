Khắc phục tình trạng nước thải tràn ra bãi biển du lịch Nhơn Lý

Ngày 10-7, chính quyền phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đang triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời tình trạng nước thải, chất thải sinh hoạt tràn ra bãi biển ở bán đảo du lịch Nhơn Lý.