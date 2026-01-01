Giao thông ùn tắc trước kỳ nghỉ

Chiều 31-12-2025, rất đông người dân rời các thành phố lớn để bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày. Tại những cửa ngõ, bến tàu, bến xe, nhà ga đều có mật độ phương tiện tăng mạnh, nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy, từ khoảng 15 giờ ngày cuối năm 2025, trên các tuyến đường dẫn ra các bến xe và đường cao tốc như Vành đai 3 trên cao, Giải Phóng, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, khu vực bến xe Nước ngầm, bến xe Mỹ Đình… ùn ứ kéo dài. Tại cửa ngõ phía Nam, áp lực giao thông tăng rất cao tại nút giao. Lực lượng chức năng của TP Hà Nội đã điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng để kết nối vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, bổ sung đường nhánh tại khu vực nút giao đường Giải Phóng - Đỗ Mười - Hoàng Liệt để giảm tải.

Chiều 31-12-2025, lượng hành khách đến Nhà ga T1 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt đầu tăng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại các bến xe ở Hà Nội, số lượng hành khách có nhu cầu đi cũng bắt đầu tăng cao. Các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình đã sẵn sàng phục vụ 17.000-20.000 khách/ngày/bến trong dịp cao điểm. Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lượng hành khách đến sân bay rất đông, tăng khoảng 10% so với thường lệ khiến ùn ứ cục bộ trong một số khung giờ cao điểm.

Tại khu vực nội đô, các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm như Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ… đã bị hạn chế hoặc cấm phương tiện từ đầu giờ chiều để phục vụ chương trình Chào năm mới 2026 (Countdown 2026) tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội đã phối hợp Sở Xây dựng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông từ xa nhằm giảm ùn tắc trên các tuyến đường dẫn vào khu vực diễn ra sự kiện, đồng thời các tuyến xe buýt sẽ được điều chỉnh lộ trình phù hợp, đảm bảo phương án di chuyển phù hợp cho đại biểu và người dân tham gia sự kiện.

Từ 16 giờ 30 đến 20 giờ 30 ngày 31-12-2025, ngay sau giờ làm việc cuối cùng của năm, nhiều người dân ở TPHCM về quê hoặc đi du lịch dịp Tết Dương lịch 2026 khiến giao thông tại nhiều tuyến đường và cửa ngõ trọng điểm rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài nhiều giờ.

Từ khoảng 16 giờ 30, khu vực nút giao An Phú phường An Khánh và Bình Trưng - cửa ngõ phía Đông kết nối đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của với tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - trở thành điểm nóng. Do dự án xây dựng nút giao đang trong giai đoạn thi công nước rút, nhiều rào chắn chiếm phần lớn mặt đường khiến dòng xe từ trung tâm đổ về gần như bị “bóp nghẹt”. Hàng dài ô tô nối đuôi nhau trên đại lộ Mai Chí Thọ, có đoạn kéo dài gần một kilômét, chỉ nhích từng chút một. Xe container, ô tô và xe máy chen chúc trong không gian chật hẹp, bụi bặm quanh công trường.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến ngày 31-12-2025, trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông có thêm 10 trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác, gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Cam Lộ - La Sơn, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây (bên phải tuyến). Như vậy, trên toàn tuyến đã có 15 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và phương tiện lưu thông. Hiện 6 trạm còn lại đang được khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Ở khu vực phía Bắc thành phố, dù nhiều tuyến xe khách đã chuyển về Bến xe Miền Đông mới, các tuyến đường quanh bến cũ như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn đông nghịt phương tiện. Xe khách ra vào bến kết hợp với dòng người di chuyển về hướng cầu Bình Triệu khiến giao thông thường xuyên ùn ứ cục bộ.

Cửa ngõ phía Tây TPHCM cũng chịu áp lực lớn khi hàng ngàn người dân đi xe máy về các tỉnh miền Tây. Từ cuối buổi chiều, quốc lộ 1A, đường Kinh Dương Vương và khu vực vòng xoay An Lạc đông nghịt xe. Mật độ phương tiện dày đặc, cộng với xe khách xuất bến từ Bến xe Miền Tây, khiến các dòng xe phải nhích từng chút một. Bên trong Bến xe Miền Tây, lượng hành khách tăng nhanh về chiều tối, không khí vừa nhộn nhịp vừa căng thẳng.

Chiều 31-12-2025, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dịp Tết Dương lịch 2026 dự kiến đón và phục vụ trung bình khoảng 131.000 hành khách mỗi ngày, tăng 9% so với lượng khách hiện tại và tăng khoảng 17% so với cao điểm Tết Dương lịch năm 2025. Cùng với sự gia tăng của hành khách, số chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày sân bay dự kiến khai thác 760 chuyến bay, gồm khoảng 450 chuyến nội địa và 310 chuyến quốc tế, tăng 6% so với lịch bay hiện tại và tăng 12% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không và đơn vị liên quan hoàn tất việc chuyển đổi khai thác các chuyến bay nội địa sang Nhà ga hành khách T3 đối với hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways. Các chuyến bay nội địa của VietJet Air tiếp tục được khai thác tại Nhà ga T1.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong ngày 31-12, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, hàng ngàn hành khách chen chúc nhau làm thủ tục tại các quầy check-in và khu vực kiểm tra an ninh. Theo thông tin từ sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Chu Lai, những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày có 267 chuyến bay đến và đi, tăng 14-16 lượt.

Tại TP Huế, ông Phạm Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Huế thông tin, lượng hành khách tăng khoảng 10%-15% so với ngày thường, chủ yếu là khách từ các tỉnh lân cận đến TP Huế tham quan, du lịch.

NHÓM PV