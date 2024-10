Giữ quyền giám sát của nhân dân

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 46/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28-11-2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thông tư số 46/2024/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15-11-2024.