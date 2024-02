Hà Nội: Cháy một ngôi nhà trên phố Miếu Đầm

Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong ngõ

Theo đó, vào thời gian trên, ngôi nhà cao tầng trong ngõ 116 Miếu Đầm (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà có 3 người, đã thoát ra ngoài an toàn.

Khu vực cháy là tầng 2 của ngôi nhà cao khoảng 6 tầng nằm sâu trong ngõ. Bên trong ngôi nhà có nhiều đồ đạc dễ cháy khiến lửa bùng lên dữ dội.

Hiện trường vụ cháy

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC-CNCH Công an quận Nam Từ Liêm và công an phường sở tại có mặt tại hiện trường dập lửa, cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự.

Không lâu sau đó, đám cháy được dập tắt. Bước đầu, vụ việc không có thiệt hại về người. Một số tài sản bị thiêu rụi. Theo một số người dân, ngôi nhà trên có cho thuê, thời điểm tết mọi người không ở lại. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.

GIA KHÁNH