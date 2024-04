Hà Nội mát hơn nhờ có không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng nay 5-4, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén, dịch chuyển chậm xuống phía Nam bởi một bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu, lệch đông ở phía Bắc.

Không khí lạnh đang di chuyển mây qua bầu trời Hà Nội sáng nay 5-4. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo ghi nhận của PV Báo SGGPO, tại Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa nhỏ, trời nhiều mây và mát trở lại.

Cơ quan khí tượng dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió yếu trên mực cao 1.500m, nên ngày và đêm nay 5-4, khu vực vùng núi phía Bắc và trung du Bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to trên 50mm. Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ, Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ trời chuyển mát (nhiệt độ xuống dưới 30 độ C), nhiều mây nhờ không khí lạnh lan tỏa.

Do không khí lạnh không áp đảo được áp thấp nóng ở phía Tây Á (tâm vùng nắng nóng tại Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Lào) phát triển sang phía Đông, nên khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La và dọc Quảng Bình đến Phú Yên, Nam bộ tiếp tục nắng nóng, về chiều có thể mưa dông cục bộ.

Thời tiết ở phía Bắc chỉ tạm dịu mát khoảng 1 tuần, sau đó nắng nóng trở lại.

VĂN PHÚC