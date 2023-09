Hà Nội mưa to, kẹt cứng các ngả đường

Mưa to hơn vào đúng giờ cao điểm đi làm, đi học của học sinh, sinh viên và người dân. Tầm 6-8 giờ sáng 14-9, lưu lượng, mật độ xe đổ ra đường nhiều nên càng thêm ùn tắc.

Nhiều phụ huynh ở khu vực Ngã Tư Sở, Cầu Giấy… than phiền không thể kịp đưa con tới trường. Nhiều sinh viên cho biết, đi xe buýt từ Hà Đông lên khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội mất gần 2 tiếng đồng hồ (rời nhà lúc 6 giờ sáng nhưng 8 giờ mới đến nơi). Các xe buýt nối đuôi nhau, nhích từng đoạn một.

Tất cả các ngả đường như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Giải Phóng, Xuân Thủy, Hoàng Quốc Việt… đều bị kẹt cứng trong mưa nặng hạt.

Theo cơ quan khí tượng, đêm qua 13-9, ở khu vực Đông Bắc bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính đến 3 giờ sáng 14-9 có nơi trên 100mm như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 188,7mm, Trung Hội (Thái Nguyên) 121,4mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 120,6mm…

Dự báo ngày và đêm nay 14-9, Bắc bộ tiếp tục có mưa rào, cục bộ có mưa to trên 60mm. Riêng khu vực: Nam Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Quảng Ninh và đồng bằng Bắc bộ (trong đó có khu vực Hà Nội) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to trên 120mm. Từ ngày 15-9, mưa lớn ở các khu vực nêu trên có xu hướng giảm dần.

Từ ngày 14 đến 15-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa - Nghệ An từ 70-120mm, có nơi trên 200mm; ở Hà Tĩnh - Quảng Bình từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.