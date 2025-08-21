Hà Nội phục vụ miễn phí nước uống, bánh ngọt, xe buýt cho người dân tham dự A80

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phục vụ nhân dân và du khách tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80), trong đó bố trí các tuyến xe buýt miễn phí, cung ứng nước uống, bánh ngọt, lương khô, chỗ che mưa nắng cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi từ các địa phương về Thủ đô

Từ trưa 21-8 đã có rất đông người dân tập trung ở khu vực Quảng trường Ba Đình để chờ xem hợp luyện của lực lượng diễu binh, diễu hành A80

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, các sở, ngành và địa phương phải chủ động xây dựng phương án trong mọi tình huống, bảo đảm phục vụ chu đáo các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, Trưởng Tiểu ban An ninh, giao thông, được phân công xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tập trung đông người và khu vực đặt màn hình LED phục vụ nhân dân. Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện sẽ được bố trí tại các điểm tập kết, khán đài, tuyến phố diễu hành.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Tiểu ban Vật chất hậu cần, chỉ đạo cung ứng nhu yếu phẩm, phương tiện phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách. Đây cũng là dịp để Thủ đô lan tỏa hình ảnh “Thành phố vì hòa bình”, thân thiện, mến khách.

Bước chân hào hùng, mạnh mẽ của lực lượng tham gia diễu binh

UBND các phường, xã được giao tuyên truyền, vận động người dân phát huy nét đẹp văn hóa, hỗ trợ du khách, tạo ấn tượng tốt đẹp về Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra lần lượt vào các ngày 21, 24 và 30-8-2025, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 chính thức diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 2-9 tại Hà Nội.

NGUYỄN QUỐC