Năm nay, Hà Nội tăng gần 1.500 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập

Theo số liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 (chưa tính các trường THPT công lập tự chủ tài chính và các trường chuyên) là 67.365, tăng gần 1.500 chỉ tiêu so với năm học trước.

Một số trường ở khu vực "nóng" về tuyển sinh tăng chỉ tiêu là THPT Chu Văn An, THPT Phạm Hồng Thái, THPT Trần Nhân Tông...

Trong đó, tăng chỉ tiêu mạnh nhất là Trường THPT Đông Mỹ (huyện Thanh Trì) từ 405 chỉ tiêu năm ngoái lên 675 chỉ tiêu; giảm chỉ tiêu mạnh nhất là Trường THPT Đa Phúc với 135 chỉ tiêu.

Xét theo khu vực, nhiều trường giảm chỉ tiêu nằm ở nội thành như: Trường THPT ở Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông...

Khu vực tăng mạnh nhất đều ở ngoại thành, gồm các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Quốc Oai, Mỹ Đức.

Trước đó, ngày 16-4, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024; tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Năm học 2024-2025, Hà Nội giữ ổn định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Trong đó, phương thức tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Các trường ở Hà Nội sẽ tuyển 152.000 trẻ mầm non; 145.000 học sinh lớp 1; 160.000 học sinh lớp 6.

Thời gian tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ ngày 1-7 đến hết ngày 9-7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13-7 đến hết ngày 18-7.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2023-2024, thành phố có 133.000 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS. Công tác xét tốt nghiệp THCS được triển khai ở các trường THCS và phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã từ 17-5 đến 31-5.

Hiện, công tác giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường THPT năm học 2024-2025 đã cơ bản hoàn thành. Các trường THPT trên địa bàn thành phố sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10, trong đó 61% được tuyển vào trường công lập. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 và 9-6.

TP Hà Nội tiếp tục hỗ trợ phụ huynh học sinh tối đa trong việc đăng ký dự tuyển; bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh và cố gắng giảm sĩ số học sinh/lớp theo quy định.

Các quận, huyện, thị xã cũng cơ bản hoàn thành công tác điều tra số lượng học sinh trong độ tuổi, từng bước xây dựng phương án bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên chuẩn bị cho năm học mới và triển khai phân tuyến tuyển sinh; xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

Năm 2024, Hà Nội có khoảng 116.000 học sinh lớp 12 đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, chưa tính khoảng 5.000 thí sinh tự do. Do có quy mô lớn nên các nhà trường phải tuân thủ nghiêm việc tập huấn quy chế thi cho 100% giáo viên, bảo đảm tất cả giáo viên được điều động làm nhiệm vụ đều nắm vững quy chế và có tinh thần trách nhiệm cao.

PHAN THẢO