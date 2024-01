Hà Nội xây dựng mô hình “Mỗi cơ sở giáo dục mầm non là một không gian sáng tạo”

Lễ hội hóa trang bảo vệ gấu của học sinh mầm non ở TP Hà Nội

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, 100% trẻ em mầm non đến các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố đều được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần. Các cơ sở giáo dục mầm non duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Toàn TP Hà Nội hiện có 1.149 trường mầm non, trong đó có 806 trường công lập và 343 trường ngoài công lập. Cùng với đó, trên địa bàn thành phố còn có 17 trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài và hơn 2.500 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Tổng số trẻ mầm non đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố là hơn 513.000 trẻ.

Học kỳ II năm học 2023-2024, cấp học mầm non TP Hà Nội xác định thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt coi trọng việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ khi đến trường, lớp, đẩy mạnh công tác an toàn, an ninh trường học và phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn toàn thành phố tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm học “Trường mầm non xanh - An toàn - Hạnh phúc”; triển khai hiệu quả phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025; xây dựng hiệu quả mô hình “Mỗi cơ sở giáo dục mầm non là một không gian sáng tạo”.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy và Phòng GD-ĐT huyện Quốc Oai chuẩn bị các điều kiện tham gia thí điểm cấp Bộ GD-ĐT về chương trình giáo dục mầm non mới.

PHAN THẢO