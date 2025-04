Thông qua nghị quyết phương án, tên gọi 126 xã, phường mới của Hà Nội sau sắp xếp

Ngày 29-4, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 22), HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội với 126 xã, phường mới (giảm 400 xã, phường so với hiện nay).

Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Hà Nội đã được chuẩn bị nghiêm túc, khẩn trương, bám sát các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, định hướng của Trung ương và đảm bảo các bước quy trình theo quy định.

Việc sắp xếp 526 xã, phường, thị trấn của Hà Nội thành 126 xã, phường mới và tới đây thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và thành phố về xây dựng bộ máy đơn vị hành chính cơ sở gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất cho nhân dân; tạo động lực, điều kiện tốt nhất để Thủ đô tiếp tục phát triển, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tại kỳ họp thứ 22, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội

Trước đó, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho thấy, quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Nội đã tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định. Cơ quan thẩm tra thống nhất cao với đề án.

Đối với các đơn vị hành chính cấp xã dự kiến được thành lập theo phương án trình đảm bảo có sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới phát triển, có tầm nhìn dài hạn.

Đồng thời, quy mô của các đơn vị hành chính cấp xã mới đảm bảo mục tiêu có quy mô phù hợp với khả năng quản lý, quản trị và năng lực, trình độ quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, tạo tiền đề để phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển của các địa phương.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội

Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội năm 2025 góp phần hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Tên gọi 126 xã, phường mới của Hà Nội sau sắp xếp

Đặc biệt, phương án sắp xếp này nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng tình, thống nhất rất cao của cử tri Thủ đô, của HĐND các xã, thị trấn, HĐND các quận, huyện, thị xã của thành phố.

Trong đó, về phương án sắp xếp đạt 2.010.914 số phiếu đồng ý, tỷ lệ 97,36%; ý kiến cử tri hộ gia đình về tên gọi dự kiến đơn vị sau sắp xếp đạt 1.987.829 phiếu đồng ý, tỷ lệ 96,28%; có 38 xã đạt tỷ lệ 100%.

NGUYỄN QUỐC