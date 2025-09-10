Hà Tĩnh: 2 cây trầm hương cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam

Ngày 10-9, ông Hà Văn Đàn, Bí thư Đảng ủy xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam cho 2 cây trầm hương cổ thụ tại đền Khoai Vạc, thôn Khoai Vạc.

Hai cây trầm hương cổ thụ này (còn gọi là cây dó trầm, dó bầu hương…) ước tính trên 200 năm tuổi, tán cây vươn cao, sum suê, tỏa bóng mát quanh khu vực.

Trong đó, cây số 1 có chu vi khoảng 2,7m, chiều cao khoảng 8m, diện tích tán khoảng 9m, có 2 cành chính; cây số 2 có chu vi khoảng 3,7m, chiều cao khoảng 11m, diện tích tán khoảng 11,5m, có 8 cành chính, đều phát triển tốt.

Một trong hai cây trầm hương tại đền Khoai Vạc

Hai cây trầm hương không chỉ có ý nghĩa về đa dạng sinh học mà còn mang giá trị tâm linh to lớn, gắn liền với đời sống tinh thần, truyền thống, lịch sử, văn hóa của làng, được nhân dân coi trọng và gìn giữ qua các thế hệ.

Một trong hai cây trầm hương tại đền Khoai Vạc

Theo người dân địa phương, việc hai cây trầm hương cổ thụ được công nhận Cây di sản Việt Nam là sự kiện ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn gen gốc của loài trầm hương quý hiếm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên 2 cây trầm hương cổ thụ tại đền Khoai Vạc

Đồng thời, tạo động lực phát triển du lịch sinh thái, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng dân cư trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa - sinh thái của quê hương.

DƯƠNG QUANG