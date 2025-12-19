Tôn vinh bản sắc và sức mạnh sáng tạo Việt trong kỷ nguyên mới

63 tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2025, tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên truyền thông số.

Tối 19-12, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), lễ vinh danh Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2025 đã diễn ra trang trọng với chủ đề “Tự hào Việt Nam”.

Lễ vinh danh Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam, tối 19-12 tại TPHCM. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tham dự sự kiện có bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và nhà sáng tạo tiêu biểu.

Giải năm nay, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1.500 tác phẩm dự thi từ gần 400 thương hiệu. Qua nhiều vòng đánh giá nghiêm ngặt, với sự tham gia thẩm định của hơn 200 chuyên gia đầu ngành, 63 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để vinh danh.

Cơ cấu giải thưởng gồm 34 hạng mục, trong đó, giải Grand Prix tôn vinh những ý tưởng tiên phong, đột phá về sáng tạo và hiệu quả; giải Vạn Xuân Star khích lệ thế hệ sáng tạo trẻ; các giải Cống hiến trọn đời, Lãnh đạo truyền cảm hứng và Đại sứ quảng cáo ghi nhận những cá nhân có đóng góp bền bỉ, lan tỏa giá trị tích cực cho ngành. Đặc biệt, nhiều chiến dịch được vinh danh năm nay cho thấy sự kết nối chặt chẽ giữa sáng tạo, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Vạn Xuân Awards là giải thưởng quốc gia thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và UBND TPHCM tổ chức. Đây là hoạt động trọng tâm thuộc Đề án xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia giai đoạn 2020–2030, hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2045.

ĐÌNH DƯ