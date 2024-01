Hà Tĩnh: Đốt than sưởi ấm trong phòng kín, nhiều người nhập viện

Chiều 25-1, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong 2 ngày 24 và 25-1, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tiếp nhận 6 trường hợp đến nhập viện vì bị ngộ độc khí CO do nằm sưởi than trong phòng kín.