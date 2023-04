Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém người rồi bỏ trốn

Ngày 1-4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Cẩm Xuyên vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Ân (37 tuổi, trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.