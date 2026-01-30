Đa phương tiện

Hàng tết nhộn nhịp vượt sóng ra đặc khu Lý Sơn

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, cảng Sa Kỳ (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nhộn nhịp hơn hẳn khi các chuyến tàu liên tục chở hàng hóa ra đặc khu Lý Sơn.

NGUYỄN TRANG

Lý Sơn đặc khu Lý Sơn Quảng Ngãi hàng hóa tết nguyên đán tàu hậu cần cảng Sa Kỳ

