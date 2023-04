Hậu Giang: Cháy tại chợ thị xã Long Mỹ, thiêu rụi 2 căn nhà

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu”, “chuyến bay combo” và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 54 bị can, trong số đó có nhiều người là cựu cán bộ các bộ một số bộ, ngành quan trọng.