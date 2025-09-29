HĐND TP Hà Nội gỡ vướng mắc về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 29-9, tại Hà Nội, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung, vấn đề lớn, quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP Hà Nội.

HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 26

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nêu rõ, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét các nội dung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thành phố.

“Sau gần 3 tháng triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7, trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực hiện, nhiều nội dung kiến nghị, vướng mắc, khó khăn của các xã, phường đã được thành phố tập trung chỉ đạo, xem xét giải quyết kịp thời nhưng vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp

Đồng thời cho biết, tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội sẽ tiếp tục xem xét quyết nghị đối với các nội dung, như: phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; sửa đổi, bổ sung một số nội dung về định mức phân bổ chi ngân sách khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nghị quyết quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND thành phố và các xã, phường; quy định việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND cho công chức các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội

Cùng với đó, HĐND TP Hà Nội tiếp tục xem xét 8 nghị quyết quan trọng, trong đó đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo của thành phố. Đây cũng là các cơ chế, chính sách mới để kịp thời triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội; chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao TP Hà Nội thực hiện dự án kết nối đường Vành đai 4 với đường Vành đai 5.

"Đây là nội dung quan trọng, để kịp thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; các dự án nhằm tăng cường liên kết vùng, tạo động lực, không gian phát triển cho Thủ đô, đang được Trung ương, thành phố quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện", Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nêu rõ.

KHÁNH NGUYỄN