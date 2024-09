Hẹn giải quyết mâu thuẫn, thanh niên bị đâm chết

Tân và Cường (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Trước đó, trưa 1-9, Cường và Tân đang nhậu tại nhà của Cường, đường T10 (ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TPHCM). Lúc này, Cường nhận được điện thoại của T. (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bạc Liêu), hẹn gặp nhau tại bãi đất trống trên đường T10 để nói chuyện vì mâu thuẫn trước đó.

Sau đó, Cường và Tân đi ra nói chuyện với T. thì xảy ra xô xát, đánh nhau. Lúc này, T. lấy con dao chuẩn bị sẵn để tấn công thì bị Cường giật được và đâm vào người T..

Hiện trường vụ án

Người dân đưa T. đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Riêng Cường bỏ trốn.

Nhận tin, Công an huyện Bình Chánh cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM và Bộ Công an điều tra truy xét. Khoảng 6 giờ sau, công an bắt giữ Tân và Cường.

CHÍ THẠCH