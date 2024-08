Him Lam ký kết thỏa thuận hợp tác, xúc tiến đầu tư tại tỉnh Long An

Vừa qua, Công ty Cổ phần Him Lam (Him Lam) cùng các đối tác Trường Sơn Land, Core8 Australia và VIEH Singapore đã ký kết thỏa thuận hợp tác xúc tiến đầu tư tại Khu công nghiệp Đức Hòa 3 (tỉnh Long An).