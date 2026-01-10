Học sinh Đà Nẵng đoạt 2 Huy chương vàng tại Giải Robotics thế giới

Chiều 10-1, ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch UBND phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đội tuyển học sinh Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương vừa đoạt thành tích cao tại Giải Robotics Thế giới.

Theo đó, từ ngày 4 đến ngày 11-1, đội tuyển học sinh Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương (phường Cẩm Lệ) đã tham gia Giải Robotics Thế giới tổ chức tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 1.000 đội thi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ… Nội dung thi tập trung phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình, làm việc nhóm và khả năng ứng dụng robot trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM và hội nhập quốc tế.

Tham dự giải, đội tuyển Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương gồm 2 học sinh Ninh Quang Ngọc (lớp 5/1) và Phan Trần An An (lớp 5/6), dưới sự hướng dẫn của giáo viên Lê Thị Hướng, đã xuất sắc giành Cúp Top 10 thế giới và 2 huy chương vàng.

Theo ông Nguyễn Hải Đường, từ thành tích này, phường Cẩm Lệ tiếp tục quan tâm, định hướng và hỗ trợ các trường học trên địa bàn trong việc phát triển giáo dục STEM và xây dựng các sân chơi khoa học – công nghệ cho học sinh. Trong đó, phường sẽ đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị khoa học – công nghệ phục vụ dạy và học.

