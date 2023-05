Hội chẩn liên viện cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp

Đơn vị Tim mạch can thiệp Bệnh viện huyện Bình Chánh đã hội chẩn với chuyên gia Viện Tim TPHCM để được hỗ trợ can thiệp mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân.

Ngày 12-5, Bệnh viện huyện Bình Chánh cho biết, vừa cứu sống bệnh nhân nam tên P.N.T. (57 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) bị nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đột ngột đau ngực dữ dội kèm khó thở, có tiền sử hút thuốc lá. Ngay lập tức các bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu đã nhanh chóng hội chẩn với bác sĩ Đơn vị tim mạch can thiệp, để can thiệp động mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được điều trị nội khoa tối ưu và được tư vấn giải thích về can thiệp mạch vành cấp cứu. Bệnh nhân và thân nhân suy nghĩ hội ý, ban đầu còn lo lắng do dự về biến cố và chi phí điều trị.

Sau khi được bác sĩ tư vấn kĩ về lợi ích và nguy cơ, bệnh nhân và gia đình đồng ý can thiệp mạch vành. Đơn vị Tim mạch can thiệp Bệnh viện huyện Bình Chánh đã hội chẩn với chuyên gia Viện Tim TPHCM để được hỗ trợ can thiệp mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau 60 phút can thiệp, ekip đã đặt thành công 1 stent phủ thuốc trên động mạch vành phải hẹp 80-90%. Sau can thiệp bệnh nhân không đau ngực, không khó thở, sinh hiệu ổn định, được đưa về khoa ICU săn sóc đặc biệt, tiếp tục điều trị và theo dõi.