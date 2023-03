Hôm nay 22-3, nhiều nơi nắng nóng 39oC

Tại khu vực Tây Bắc bộ, vùng núi phía Tây của khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có nền nhiệt độ đo được lúc 13 giờ là 35-37oC, có nơi cao hơn như Hương Khê (Hà Tĩnh) lên tới 37,7oC. Nắng nóng khiến độ ẩm không khí chỉ còn 45-55%. Tại Đông Nam bộ cũng xảy ra nắng nóng với nền nhiệt phổ biến là 33-35oC.

Dự báo, ngày 22-3, nắng nóng sẽ lan rộng ra nhiều nơi khác, nền nhiệt tăng thêm khoảng 1-2oC. Tại khu vực đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình sẽ có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35-37oC, độ ẩm thấp nhất chỉ còn 35-50%; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38oC, có nơi trên 39oC. Đông Nam bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 35-37oC, độ ẩm chỉ khoảng 40-50%.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong những ngày nắng nóng.

Đợt nắng nóng này sẽ dịu dần từ ngày 24-3 đối với khu vực đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và từ ngày 25-3 đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam bộ.