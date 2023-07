Hôm nay 28-7, xác suất có mưa ở Hà Nội và TPHCM là 90%

Đêm qua (27-7), ở khu vực vùng núi Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27-7 đến 3 giờ ngày 28-7 tại Dào San (Lai Châu) 67,8mm, Đồng Tâm (Hà Giang) 73,8mm, Thanh Tương (Tuyên Quang) 90,4mm, Thanh Phong (Thanh Hóa) 70,6mm, Ea Bar (Đắk Lắk) 47,4mm, Đắk Môn (Kon Tum) 42,8mm…

Dự báo ngày và đêm 28-7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của miền Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, có nơi trên 100mm; khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to trên 80mm (mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 29-7, mưa lớn ở Bắc bộ giảm dần.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, ngày 28 và 29-7, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm). Chiều và tối nay, khu vực Nam Trung bộ cũng có mưa rào và dông, có nơi trên 50mm.

Mưa vừa, mưa to ở Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30-7, lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 80mm.