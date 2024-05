Hơn 2.500 ca được can thiệp bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ

Một ca can thiệp bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ

Trong hai ngày 9 và 10-5, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM tổ chức Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương 2024 thu hút nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tham dự.

BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết, trong năm 2023, Bệnh viện Từ Dũ phát hiện hơn 21.600 ca bất thường thai nhi, hơn 2.500 ca được can thiệp bào thai (trong đó đa số được đình chỉ thai kịp thời).

Đến nay, bệnh viện đã chẩn đoán được 3.173 ca sẩy thai, hiếm muộn do bất thường nhiễm sắc thể và hơn 15.500 trẻ sơ sinh bị suy giáp, rối loạn chuyển hóa nội tiết bẩm sinh.

Theo BSCK2 Trần Ngọc Hải, hiện trên thế giới đã có nhiều thành tựu trong phẫu thuật bào thai, như can thiệp thai bị dị tật thiểu sản phổi, thai bị tắc nghẽn đường tiểu dưới, bất thường tim… Bào thai có cơ chế điều chỉnh, tự liền mạch và tự hoàn thiện. Do đó, sau khi can thiệp tim trong bào thai, cơ thể sẽ tự sửa chữa, không cần phải can thiệp lại. Đây là lý thuyết và cũng được kiểm chứng qua kinh nghiệm thành công của đơn vị Can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ.

“Hiện trình độ chuyên môn kỹ thuật của bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ cũng ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ nuôi sống trẻ sinh non tại đây ngày càng cao (trong đó trẻ từ 32 tuần tuổi trở lên gần như được nuôi sống hoàn toàn. Đơn vị cũng đẩy mạnh hợp tác với một trường đại học ở Ý, để xây dựng trung tâm can thiệp bào thai quốc tế”, BSCK2 Trần Ngọc Hải thông tin.

"Bệnh viện Từ Dũ còn chuyển giao nhiều chuyên môn kỹ thuật cho tuyến trước, phối hợp sản - nhi với các bệnh viện bạn. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng mạng lưới sàng lọc và phát hiện sớm các bất thường, làm sao cho chất lượng bào thai được tốt nhất", BSCK2 Trần Ngọc Hải cho biết thêm.

BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, ThS-BS Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, các kỹ thuật mới, tiên tiến được áp dụng tại Bệnh viện Từ Dũ đã cứu sống nhiều bà mẹ và trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, còn giúp tất cả người dân Việt Nam được nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo quyền cơ bản của con người như: quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được sinh con; đảm bảo quyền ngay từ lúc trẻ được sinh ra, thậm chí ngay từ lúc bào thai được hình thành trong bụng mẹ.

"Vừa qua, đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện can thiệp thông tim thành công cho 2 bào thai bị dị tật. Đây cũng là một trong 12 thành tựu y khoa Việt Nam năm 2023", Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em chia sẻ.

Bệnh viện Từ Dũ tổ chức Hội nghị Sản Phụ khoa Việt – Pháp – Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 24. Hội nghị có 66 bài báo cáo liên quan nhiều lĩnh vực sản phụ khoa, chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ của 60 báo cáo viên đến từ Anh, Ý, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Philippines, Bệnh viện Từ Dũ… Chương trình hội nghị chính thức diễn ra trong 2 ngày 9-5 và 10-5 với sự tham gia của hơn 2.500 chuyên gia y tế.

THÀNH SƠN