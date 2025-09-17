Hơn 3 triệu ô tô chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông

Theo thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng, hiện chỉ có 50% trong tổng số 6,8 triệu xe ô tô trên cả nước chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán.

Trong đó, Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, số lượng chủ phương tiện đã chuyển đổi tài khoản thu phí mới đạt khoảng 40% tổng số phương tiện sử dụng dịch vụ của ePass.

Tương tự, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết, hiện mới có 1,7 triệu trong tổng số 3,5 triệu xe sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ này thực hiện chuyển đổi.

Như vậy, đến nay, cả nước vẫn còn hơn 3 triệu phương tiện chưa chuyển đổi tài khoản, có nguy cơ không qua được trạm thu phí nếu không chuyển đổi trước ngày 1-10.

Theo các nhà cung cấp dịch vụ, gần đây, việc truyền thông về quy định chuyển đổi tài khoản thu phí đến chủ phương tiện được đẩy mạnh, nhắn tin hướng dẫn đến từng chủ xe. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng đã chuẩn bị hệ thống hạ tầng đảm bảo cho việc chuyển đổi, đa dạng phương tiện thanh toán để liên kết với tài khoản giao thông. Tuy nhiên, nhiều chủ phương tiện vẫn chưa quan tâm việc chuyển đổi.

Cục Đường bộ Việt Nam đang chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí rà soát số lượng phương tiện có phát sinh giao dịch trong tháng 8 và tháng 9 chưa thực hiện chuyển đổi.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thách thức lớn nhất hiện nay là việc kết nối tài khoản với phương tiện thanh toán của 130.000 doanh nghiệp vận tải.

Để thực hiện một giao dịch, tài khoản của doanh nghiệp cần xác nhận của cả giám đốc và kế toán trưởng. Cách thức này làm chậm quy trình và tốc độ xử lý giao dịch thanh toán phí đường bộ.

Hiện chưa có đơn vị trung gian thanh toán nào triển khai làm ví điện tử đối với doanh nghiệp. Cục Đường bộ Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí đang phối hợp ngân hàng để sớm có cơ chế khắc phục vướng mắc.

