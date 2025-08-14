Cần hỗ trợ người dân chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông

Tại cuộc tọa đàm sáng 14-8 tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ đã giải thích rõ vì sao, làm thế nào để chuyển đổi từ tài khoản thu phí hiện nay thành tài khoản giao thông trước ngày 1-10.

Truyền thông chưa rõ ràng

Tại tọa đàm, ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1-10, các tài khoản thu phí hiện hành như VETC, ePass sẽ bắt buộc phải thay thế bằng tài khoản giao thông. Nếu không thực hiện, chủ phương tiện sẽ không thể lưu thông được qua trạm thu phí.

Tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật ngân hàng. Mỗi tài khoản giao thông có thể sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện nhưng mỗi phương tiện chỉ được liên kết và nhận thanh toán từ một tài khoản giao thông duy nhất. Chủ phương tiện phải đảm bảo đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông, nếu không sẽ không được đi qua trạm thu phí trên đường cao tốc hoặc phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp tại trạm thu phí đường bộ.

Hiện cả nước có 6,3 triệu phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, đạt gần 100% tổng số phương tiện trong cả nước. Tuy nhiên, cách đây 1 tuần, mới chỉ có 30% phương tiện thực hiện chuyển đổi tài khoản. Số lượng phương tiện chuyển đổi tài khoản tăng nhanh trong vài ngày gần đây nhưng vẫn chưa tới 50% tổng phương tiện.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu tại tọa đàm, ngày 14-8

Các đại biểu tham dự tọa đàm đều cho rằng, nguyên nhân chính của sự chậm trễ này là do công tác truyền thông chưa được đồng bộ giữa các cơ quan quản lý và nhà cung cấp dịch vụ, dẫn đến người dân chưa tiếp cận và hiểu được chủ trương.

Ông Hồ Quốc Phi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng cho rằng, việc chậm trễ chuyển đổi có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa. Các cơ quan đơn vị cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, hướng dẫn cho toàn dân, các tài xế cách triển khai chuyển đổi tài khoản giao thông. Đồng thời, ông cũng mong muốn các tổ chức tín dụng, ngân hàng, Epass, Viettel có thêm hướng dẫn với các doanh nghiệp để thực hiện đúng.

Cần hướng dẫn cụ thể hơn

Thực tế, các chủ phương tiện có thể chuyển đổi dễ dàng từ tài khoản hiện có sang tài khoản giao thông ngay trên ứng dụng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là, tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương thức thanh toán không tiền mặt, cụ thể là ví điện tử, thẻ tín dụng. Trong khi hầu hết tài xế mới chỉ có tài khoản ngân hàng, không được tính là phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, do vấn đề bảo mật và tốc độ thanh toán. Điều đó có nghĩa là, người dùng vẫn phải tạo ví điện tử và nạp tiền vào ví, hoặc có thẻ tín dụng.

Ông Nguyễn Bá Tùng Lâm, Quản trị trang OtoFun chia sẻ, đại bộ phận người trẻ tiếp cận nhanh, chuyển đổi dễ, nhưng những người có độ tuổi lớn gặp khó trong công nghệ, do việc định danh cần thực hiện nhiều lần trên các ứng dụng. Vậy, có điểm nào hỗ trợ trực tiếp cho những đối tượng hạn chế về công nghệ hay không? Chẳng hạn như mở ngày hội hỗ trợ trực tiếp, hoặc các đơn vị trung gian có giải pháp gì cho việc định danh thuận tiện hơn?

Về phía nhà cung cấp dịch vụ, bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam ePass cho biết, hiện chưa có quy chuẩn kỹ thuật kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng và đơn vị cung cấp phương tiện thanh toán, dẫn đến khó khăn trong việc tích hợp hệ thống. Viettel đề xuất giải pháp liên kết Viettel ePass với đa phương thức thanh toán cho khách hàng lựa chọn, bao gồm: liên kết ví điện tử, ngân hàng; thẻ tín dụng quốc tế; phương thức thanh toán cho vay tiêu dùng, đi trước trả sau; thanh toán mua vé tháng quý qua QRCode.

Ông Tô Nam Toàn cho biết, trong vài ngày tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ làm việc và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ có hướng dẫn cụ thể, chi tiết, dễ hiểu cho người dùng ngay trên ứng dụng. Đồng thời, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ triển khai ngay những giải pháp hỗ trợ người dùng để việc chuyển đổi được kịp thời.

Tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông là một thay đổi lớn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, ngành ngân hàng, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí và các đơn vị trung gian thanh toán. Vì vậy, các cơ quan quản lý, các nhà cung cấp dịch vụ cần tăng cường truyền thông chính sách, làm rõ các quy định, lợi ích và cách thức chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các bên trao đổi, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đề xuất các giải pháp để bảo đảm tiến độ chuyển đổi, đồng thời nâng cao trải nghiệm và quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

