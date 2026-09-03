Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h, và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Bão số 5 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.