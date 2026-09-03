Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

SGGPO

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h, và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Bão số 5 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Tin liên quan
NHỨT MINH

Từ khóa

bão số 5 áp thấp nhiệt đới bão biển đông dự báo thời tiết

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn