Kết quả Xổ số kiến thiết ĐỒNG NAI ngày 15-7-2026

|GIẢI TRÚNG
|CÁC VÉ MANG SỐ
|Giải tám: 100.000đ
|10
|Giải bảy: 200.000đ
|116
|Giải sáu: 400.000đ
|7234 - 0593 - 5348
|Giải năm: 1.000.000đ
|0406
|Giải tư: 3.000.000đ
|55010 - 13786 - 58671
06858 - 56387 - 95574
21141
|Giải ba: 10.000.000đ
|34150 - 64151
|Giải nhì: 15.0000.000đ
|80517
|Giải nhất: 30.000.000đ
|71200
|Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
|008402
|Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
|Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
|Giải khuyến khích: 6.000.000đ
|Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)