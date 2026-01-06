Thông tin kinh tế

Kết quả XSKT Bà Rịa -Vũng Tàu ngày 6-1-2026

Loại vé L:01 A  mệnh giá 10.000₫

IMG_0050.jpeg

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÀ RỊA – VŨNG TÀU

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT

(Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 02/01/2026)

* Kỳ vé 12E mở thưởng ngày thứ Ba (30/12/2025) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần, Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau: - Công ty đã trả thưởng 05 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 12E mở thưởng ngày 30/12/2025 với tổng giá trị trả thưởng là: 10.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Đồng Nai).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm 2025 đến ngày 02/01/2026 là: 1.410.000.000.000đ (Một ngàn, bốn trăm mười tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 26/12/2025 là: 3.470.384.800.000đ (Ba ngàn bốn trăm bảy mươi tỷ, ba trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm ngàn đồng).

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH ĐỒNG NAI ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 12E MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (30/12/2025) KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỒNG MINH

