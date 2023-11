Ngày 8-10-2022, Cổng thông tin Bộ Công an công bố thông tin Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.