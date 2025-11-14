Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp sẽ tiến hành công tác nhân sự; đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Ngày 14-11, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề).

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi cùng các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kỳ họp sẽ tiến hành công tác nhân sự; đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thông tin, kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa X diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, nhân dân thành phố và các thành phần doanh nghiệp đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của quý 4, cũng là thời điểm mở đầu cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đây là giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng, vừa quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả giai đoạn 2021–2025, vừa tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của TPHCM trong những năm tới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí khẳng định, kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, thông qua việc xem xét, quyết nghị các chủ trương, cơ chế, chính sách thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, yêu cầu mới. Xây dựng và hoàn thiện thể chế để bảo đảm thực hiện đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, định hướng của nghị quyết, sớm đưa các chủ trương lớn của TPHCM đi vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ và văn hóa của khu vực.

Theo đồng chí, thời gian qua, TPHCM đã đạt nhiều kết quả tích cực, song thành phố vẫn đang đối diện với không ít khó khăn, thách thức, như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; nhiều điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và đô thị chậm được tháo gỡ. Trong khi đó, khả năng huy động nguồn lực xã hội chưa tương xứng với tiềm năng; nhiều cơ chế, chính sách của các địa phương trước sắp xếp cần được điều chỉnh, bãi bỏ và thay thế bằng các chính sách mới để thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn thành phố sau sắp xếp…

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khối lượng vấn đề cần giải quyết và chất lượng, hiệu quả giải quyết của chính quyền địa phương TPHCM là yêu cầu và là đòi hỏi to lớn đối với hoạt động xem xét, quyết định của HĐND TP và công tác điều hành triển khai thực hiện của UBND TPHCM, nhằm mục tiêu chung: tháo gỡ khó khăn, xử lý nút thắt, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố.

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét quyết định 43 nội dung quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu: an sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, cải cách hành chính, phân cấp nguồn lực, đầu tư công, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng quản trị…

Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND TP sẽ xem xét thực hiện công tác nhân sự đối với các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị mỗi đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp sâu sắc và thực chất để các nghị quyết được thông qua đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đáp ứng mong đợi của người dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG