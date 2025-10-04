Khẩn trương tái thiết môi trường sống

Ngày 3-10, nước lũ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã rút dần. Tuy nhiên, sau hơn 2 ngày xảy ra trận lũ lịch sử, nhiều nơi ven sông Lô vẫn còn ngập nước. Ở những khu vực cao, đường sá, nhà cửa đã dần khô ráo nhưng rác chất cao.

Đến trưa 3-10, hàng trăm người dân ở các phường Hà Giang 1 và 2 vẫn còn thuê ô tô, xe bán tải chở quần áo, chăn màn, bát đĩa, nồi niêu… lên khu vực “Thác nước” ở phường Hà Giang 1 để giặt giũ, thau rửa bùn đất. Chị Nguyễn Thị Mai ở đường Nguyễn Trãi (phường Hà Giang 1) cho biết, nước lũ sông Lô dâng ngập đến tầng 2 nhà chị. Trong nhà không thứ gì không bị ướt. Tivi, tủ lạnh hiện nay hỏng hết.

“Chỉ còn lại những đống quần áo này, chúng tôi chở ra đây giặt giũ bùn”, chị Mai và nhiều người cho biết. Đến chiều 3-10, hầu hết các khu vực ở trung tâm của phường Hà Giang 1 và 2 đã được người dân và các lực lượng chức năng tổng vệ sinh, thau rửa sạch rác và bùn đất.

Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã thành lập hơn 450 đội thanh niên tình nguyện với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tỏa đi các khu dân cư, tích cực hỗ trợ bà con dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng, làm sạch bùn đất tại các trường học, trạm y tế và đường giao thông nông thôn.

Song hành với việc khẩn trương vệ sinh và tái thiết môi trường sống là những phong trào chung sức, cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Gây ấn tượng cảm động là phong trào trao gửi áo phao và đồ dùng thiết yếu cùng chiến dịch nấu cơm cứu trợ người dân vùng lũ. Tại các xã như Bắc Quang, Vị Xuyên… nhiều người đã tổ chức được 4-5 bếp nấu, cung cấp hàng ngàn suất cơm cho lực lượng tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhiều người chở rau củ, gạo, thịt... hỗ trợ các gia đình nghèo có nhà bị ngập, thiếu lương thực. Tại xã Vị Xuyên, MTTQ xã cùng nhân dân đã chuẩn bị được gần 2.000 suất ăn để gửi các gia đình bị cô lập (đầy đủ mỗi ngày 3 bữa) tại các vùng lũ. Bà Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vị Xuyên, cho biết, khi nghe tin nước lũ dâng cao, nhiều gia đình rơi vào hoạn nạn, những gia đình may mắn hơn đã không tiếc thời gian, tiền bạc, ai có gì góp nấy, khẩn trương chuẩn bị các suất ăn trao tận tay đồng bào vùng lụt. Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ khẩn cấp 1.000 thùng mì tôm, hơn 300 thùng nước, 300 combo nhu yếu phẩm cho người dân tại phường Hà Giang 1 và 2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang cũng đã tiếp nhận 1 tấn gạo hàng cứu trợ từ Hợp tác xã sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung ủng hộ.

Để giảm áp lực ngập lụt trên sông Lô trong bối cảnh nước lũ thượng nguồn đổ về, ngày 3-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp tục ký công điện chỉ đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng bớt cửa xả đáy. Tuy nhiên, theo lãnh đạo công ty này, thủy điện Tuyên Quang cần được mở cửa xả đáy trở lại để tạo dung tích đón lũ và đảm bảo an toàn trong đợt mưa tới khi cơn bão số 11 sắp đổ bộ vào miền Bắc. Trong khi đó, chiều 3-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện chỉ đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình mở lại 2 cửa xả đáy vào lúc 18 giờ và 24 giờ cùng ngày để tạo dung tích cắt lũ (hồ này vừa đóng cửa xả đáy cuối cách đây vài ngày).

PHÚC HẬU