Khẩn trương “thay áo mới” sân vận động Thống Nhất

Để chuẩn bị đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm 2026, ngành TDTT TPHCM đang khẩn trương cải tạo, nâng cấp toàn diện sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng).